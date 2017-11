Virgin Tonic : Le Prince Harry et Meghan Markle vont se marier !

C'est le couple qui passionne tout le Royaume-Uni depuis plus d'un an. Alors que La Reine des Neiges trainée en justice, on vient d'apprendre que le second fils du prince Charles et de Lady D, Harry, va se marier avec sa partenaire, Meghan Markle. Le couple s'est fiancé début décembre, et a annoncé publiquement lundi, leur mariage au printemps 2018. Un communiqué officiel annoncé : "Son altesse royale et Mlle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille." La future épouse royale est connue pour ses rôles à la télévision, notamment pour son rôle en tant que Rachel Zane dans la série Suits : Avocats sur mesure !

En épousant le Prince Harry, Meghan Markle emménagera à Kensington Palace et consacrera sans doute beaucoup de son temps aux œuvres de charité. Elle tirera surtout un trait à sa carrière d'actrice. Cette romance avait déjà fait couler beaucoup d'encre puisque la belle Meghan est plus âgée que le Prince Harry, déjà divorcée, métisse et catholique. Elle a déjà été victime de nombreux commentaires racistes et dégradants, mais cela n'empêche que la Reine Elisabeth II est dites "ravie", et que la prochaine altesse royale, c'est elle !