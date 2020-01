Virgin Tonic : Le prince Harry et Meghan Markle ne tiendront plus leur rôle dans le famille royale

Il y a quelques semaines, le Prince Harry faisait part (via un communiqué) de son agacement envers les médias qui, de toute évidence, ne laissaient pas sa femme en paix. Et visiblement, le Prince a pris une décision drastique pour se protéger des foudres des journalistes : renoncer à son rôle au sein de la famille Royale. Le couple vise « à devenir financièrement indépendants » et pour ça, il quittera l'Angleterre pour l'Amérique du Nord.

Le couple renonce à ses fonctions

Après « de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi d’opérer une transition cette année, et de nous construire progressivement un nouveau rôle au sein de l’institution. Nous avons l’intention de renoncer à notre rôle de membres “seniors” de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir sans réserve sa majesté la reine », ont-ils fait savoir via un communiqué. S'ils renoncent à leur rôle, le Prince Harry et Meghan Markle continueront "d’honorer la reine, le Commonwealth, et leurs œuvres de charité".

Le début d'une nouvelle ère !