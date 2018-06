Virgin Tonic : Le prequel de Game of Thrones arrive, tout ce qu'il faut savoir !

Il faudra patienter jusqu'en 2019 pour voir la suite tant attendue de Game of Thrones. Après cette ultime saison, Jon Snow et Daenerys ne seront plus que des souvenirs mais la bonne nouvelle, c'est que les spin-offs seront la pour combler le vide. D'ailleurs les premières infos sur l'un d'eux sont tombées il y a peu. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant la pédiode que nous connaissons tous, Westeros a connu une ère de paix, l'Ere de Heros. Et visiblement, le spin-off se concentrera sur la fin de cette période glorieuse : la Longue nuit. Autrement dit, il sera focalisé sur cette fameuse Longue Nuit, cet hiver interminable qui a provoqué famine et désespoir. Notez d'ailleurs que c'est à cette période que sont apparus les Others , ces charmants hommes blanc.

On en sait plus sur le spin-off de GoT

Grâce aux Enfants de la forêt, les premiers Hommes ont ainsi pu se battre contre les Others pour mieux les repousser, ce qui a donné naissance au Mur et à la Garde de Nuit. C'est justement sur ce passé que va se concentrer le spin-off mais, pas que ! Selon EW, les "Mytères de l'Est" seront -eux aussi- abordés : et ça, ça veut dire qu'on aura droit à une plongée dans le passé d'Essos, l'endroit où Daenerys a grandi ! Ne sautez pas de joie tout de suite, aucune date n'a encore été donnée. Quant au casting, on en sait encore moins. Alors, patience !