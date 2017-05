On ne va pas se mentir, le Nutella est sûrement notre seule et unique faiblesse. L'espérance de vie d'un pot fraîchement acheté est de seulement quelques jours alors l'idée qu'un café dédié à la meilleure pâte à tartiner du monde puisse ouvrir, c'est un peu comme Noël avant l'heure. Malheureusement, il faudra se rendre aux Etats-Unis pour pouvoir y mettre les pieds. Mais clairement, le menu nous donne envie de réserver un billet d'avion.

Le menu du Nutella Café

Le menu du Nutella Café

Au menu de ce café hors du commun, du Nutella à toutes les sauces. D'abord, on retrouve les traditionnelles glaces, gaufres ou crêpes. Mais là-bas, même les salades de fruits sont au Nutella ! On vous l'accorde, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour notre régime (surtout à quelques semaines de l'été). Notez qu'on trouve du Nutella même dans les sandwichs... vous n'aurez donc aucun moyen d'y échapper. Mais, ça reste une bonne raison de partir en vacances à Chicago, non ? Et si vous avez autre chose à faire que de traverser l'Atlantique, vous pouvez toujours tenter de goûter le Burger au Nutella.