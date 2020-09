Virgin Tonic : Le point sur les nouvelles zones rouges

Face à la progression intense de la pandémie depuis quelques semaines, Olivier Véran, Ministre de la Santé, a présenté de nouvelles mesures le 23 septembre dernier. Aussi, une nouvelle carte est à prendre en compte. Cette dernière présente des zones telles que «alerte», «alerte renforcée» ou encore «alerte maximale».

La nouvelle carte - Santé Publique France

Les restrictions en zone «alerte» (rose clair)

"Ce sont les zones où le taux d'incidence est supérieur à 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants", explique ainsi Le Figaro. «Dans l'ensemble de ces territoires, le préfet peut prendre toutes les mesures qui lui semblent pertinentes», précise le ministre. Seule chose à prendre en compte, les rassemblements restent limités (pas plus de 30 personnes).

Les restrictions en zone «alerte renforcée»

"Il s'agit des zones où le taux d'incidence est au-dessus de 150 pour 100.000 habitants et quand il dépasse les 50 pour 100.000 chez les personnes âgées", précise toujours le Figaro - rouge foncé sur la carte-. Notez que les villes telles que Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier, Lille, Paris et les départements de la petite couronne, Rouen et Grenoble sont concernées.

Les mesures prises à compter de samedi :

limitation des rassemblements à 1000 personnes dès samedi

Interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou étudiantes

Pas de 10 personnes rassemblées dans les espaces publiques.

Fermeture anticipée des bars dès lundi

Fermeture des espaces de sports mais aussi des gymnases

Fermeture des salles de fêtes et polyvalentes qui entrera également en vigueur lundi

Le télé-travail doit être favorisé - autant que possible.

Les restrictions en zone «alerte maximale»

"Il s'agit des zones où le taux d'incidence est supérieur à 250 cas pour 100.000 habitants et à 100 cas pour 100.000 habitants pour les personnes âgées, et que les services de réanimation comprennent 30% de patients Covid", explique Le Figaro.