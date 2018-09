Virgin Tonic : Le plus grand fan de Marvel a vu Avengers : Infinity War 103 fois

103. Nemraps (comme il se fait appeler sur les réseaux sociaux), plus grand fan de Marvel a vu Avengers : Inifinity War 103 fois. On vous l'accorde c'est beaucoup. Mais vous savez ce qu'on dit : quand on aime, on ne compte pas ! Et sa persévérance a payé puisque ces quelques 103 passages au cinéma lui ont valu une invitation des frères Russo sur le tournage de Avengers 4. Mais alors, qui est Nemraps ?

Le grand fan s'appelle en réalité Tony Mitchell et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est une véritable star sur Youtube - notez qu'il compte actuellement près de 360 000 abonnés. Tony Mitchell se décrit comme quelqu'un "qui aime jouer aux jeux vidéo, lire des comics, collectionner des jeux et faire de la musique". Sur son compte, on trouve de nombreuses vidéos (certaines le montrant en train de se retenir de rire) et qui sait, peut-être que sa prochaine vidéo montrera les coulisses de l'un des films les plus attendus ?