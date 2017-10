Virgin Tonic : Le pire club du monde gagne trop de matchs, les fans réclament le retour de la défaite

Vous vous souvenez de l'histoire de ce livreur qui a refusé de livrer Madonna, persuadé qu'elle n'est pas la vraie Madonna ? On a trouvé une histoire encore plus insolite ! Si on vous parle de l'Ibis Sport Club, cela vous évoque quelque chose ? Ce club de football brésilien est chaque année, élu le pire club de football au monde (il n'avait pas gagné un match en 3 ans et 9 mois entre 1980 et 1984) et possède même son record dans le Guinness World Records. Malheureux, c'est un vrai drame pour les fans depuis quelques jours, puisque le club vient d'enchaîner... 3 victoires d'affilées ! Et sachez que cela n'a pas manqué de provoquer la colère des fans...

ACABOU A PAZ, @IBISMANIA!

VAI ROLAR PROTESTO ???????????????????? pic.twitter.com/AKty0ZWTiM

— Nilsinho Filho (@Nilsinho8) 26 septembre 2017

On ne sait pas ce qui arrive à ce club élu le plus nul au monde, mais il vient d'enchaîner 3 victoires et cela déplait fortement aux fans. Avec une immense dose d'autodérision, les supporters se sont insurgés face à ces victoires soudaines et incompréhensibles et ont redoublé d'originalité comme vous pouvez le voir ci-dessus avec cet internaute. Il y a quelques jours, l'Ibis Sport Club jouait un match très important. En cas de victoire face à Centro Limoeirense, le club de football aurait battu un triste record, celui du plus grand nombre de victoires d’affilées de son histoire. Heureusement pour les supporters, leurs joueurs n’ont fait qu’un match nul 0 à 0 ! Ouf...