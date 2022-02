Virgin Tonic : Le passeport belge se refait une beauté et il est magnifique (PHOTOS) !

Les plus grands héros de la BD belge sur votre passeport, ça vous tente ? Il faudra pour cela demander la nationalité auprès de la Belgique dans les mois à venir. En effet, dès le 7 février prochain, le pays va proposer à ses citoyens une toute nouvelle esthétique pour son passeport. Un projet plutôt osé mais qui a séduit le plus grand nombre. Dessus, on pourra ainsi y trouver la fusée d'Objectif Lune dans Tintin, Moulinsart, Boule et Bill, Le Marsupilami, Blake et Mortimer, Lucky Luke, les Schtroumpfs et de nombreux autres personnages célèbres. Ce rapprochement entre une administration très sérieuse et un pan de la culture et du divertissement demeure plutôt rare voire inédit !

Alors que bon nombre de gens oublient que la Belgique a vu naître les personnages les plus iconiques du monde de la bande-dessinée, le gouvernement a décidé de l'afficher au plus près de ses citoyens : sur leur passeport. "La BD, c'est bien belge ! Elle fait partie de notre culture et participe à notre rayonnement à l'étranger" affirmait récemment Sophie Wilmès, la vice-première Ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Une idée qui a de quoi rendre jaloux les citoyens des autres pays dont les passeports demeurent souvent très classiques. Les maisons d'édition et ayants droit de tous ces personnages de bande-dessinée ont donné leur accord pour l'utilisation de ces personnages sur le passeport belge.

A savoir que ce choix aurait également été fait dans le but d'éviter les reproductions illégales de passeport en introduisant des éléments négatifs invisibles à l’œil nu. En effet, le design du passeport belge n'ayant pas changé depuis 2008, de nombreuses contrefaçons étaient apparues ces dernières années.