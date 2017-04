Dès ce mardi 4 avril, on pourra non seulement regarder le premier épisode de la nouvelle saison de Prison Break, dont voici les 5 premières minutes, mais aussi payer avec le nouveau billet de 50 euros ! Après les billets de 5 euros, 10 euros et 20 euros, c’est au tour du billet de 50 euros de faire peau neuve. Un an de travail pour réaliser ce tout nouveau billet en 6,5 millions d'exemplaires, qui est carrément le plus utilisé dans la zone euro. Si les anciens restent en circulation, on ne sait pas encore quand ils seront retirés du traffic !

Pourquoi ce changement ? Pour limiter au maximum la contrefaçon ! Quelques changements niveau relief et effets de lumières ont été réalisés de manière à empêcher la falsification de ces billets très convoités. Par exemple, le nombre en bas à gauche écrit en vert émeraude vire au bleu foncé quand le billet est penché. En 2015, 600 000 faux billets ont été saisis sur 18 milliards en circulation ! Il était donc temps de se consacrer au problème...