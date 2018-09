Virgin Tonic : Le Nesting, quand rester chez soi devient tendance !

Qui n'a jamais eu envie d'envoyer valser une soirée pour mieux rester devant Netflix ? On ne va pas se mentir, parfois, rester à binge-watcher une série comme La Casa de Papel ou même Maniac (qui vient tout juste de sortir) est plus tentant que de voir du monde. Cette pratique s'appelle le Nesting et la bonne nouvelle, cest que c'est tendance. Non, vous ne serez plus un(e) has been si vous décidez de couper toute forme de vie sociale. Non, sortir, passer des week-end de fou et ne dormir que deux heures par nuit n'est plus hype.

"La génération Y est en perpétuel mouvement et surtout en représentation massive. Comprenez que ce rythme effréné de vie (qu'on ne vit pas vraiment au passage) est fatiguant. Il est donc nécessaire de retrouver du temps pour soi, loin du brouhaha et des gens qu'on s'efforce d'apprécier pour cultiver son lien social", explique le média Oh My Mag. Autrement dit, le rythme de vie effréné de la jeune génération est beaucoup trop épuisant sur le long terme. Résultat, vient toujours un moment où il faut se poser, ne rien faire et surtout, ne pas culpabiliser.