Virgin Tonic : Le monopoly est le jeu le plus vendu au monde !

Inventé en 1935 par les frères parker, le Monopoly demeure probablement l'un des jeux de société les plus célèbres au monde ! Inutile de vous expliquer le principe du jeu puisque tout le monde le connaît. Néanmoins, ce que l'on sait moins, c'est qu'il existe un nombre incalculable de versions éditées du jeu. Si un collectionneur américain prétend en posséder 1800, certaines sources affirment qu'il en existerait plus de 2000 imaginées depuis sa création. Parmi les plus surprenantes dont on vous avez déjà parlé dans le Virgin Tonic, une version spécial mauvais joueurs avait été mise en place il y a quelques années.

Côté chiffres, le Monopoly aurait été vendu à pas moins de 275 millions d'exemplaires en 85 ans d'existence. Parmi les nombreux acheteurs, il y en a qui a parfaitement rentabilisé son achat puisque la plus longue partie de Monopoly aurait duré 70 jours. À noter également qu'une version coûtant 2 millions de dollars avait été fabriquée. Le plateau et les pions étaient en or et en diamants. Rien que ça.

Vous l'aurez compris, le Monopoly s'est donc hissé au rang des jeux de société les plus convoités au monde ! Pour nous, il est surtout synonyme des longues journées en famille à rigoler, crier et pleurer, pas vous ?