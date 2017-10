Virgin Tonic : Le meilleur patron du monde, c'est lui !

Non, tous les patrons ne sont pas des capitalistes radins. On pourrait croire que la majorité des patrons n'ont les yeux rivés que sur les chiffres et qu'ils se fichent des employés qui se saignent pour eux toute l'année. Or, un chef d'entreprise français a prouvé le contraire en offrant 1,6 millions à ses salariés. Jean-Louis Brissaud est à la tête de la sociéré Starterre (une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules) depuis 25 ans et pour célébrer cet anniversaire particulier, il a choisi de faire un geste. Et le plus beau, c'est qu'il considère ce fameux geste comme "normal".

"Dans notre entreprise, il y a toujours eu un management participatif", explique t-il. Aussi, il ajoute : "Nos collaborateurs travaillent depuis des semaines, des mois et même des années, pour certains. Ils se sont investis pour fonder et faire fleurir la société. Il est donc tout à fait logique qu’on partage les bénéfices". Ainsi, le 20 minutes explique que les primes reversées seront "réparties selon l'ancienneté" : un salarié embauché depuis moins de trois mois touchera une prime de 500 euros tandis que ceux qui ont rejoint l'entreprise il y a plus de vingt ans recevront une prime de 35.000 euros. Comme quoi, les patrons savent aussi faire preuve d'humanité ! Et puisqu'on parle d'employés, saviez-vous que les meilleurs avaient tendance à râler ?