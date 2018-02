Et si on vous disait que vous pouviez gagner 30 000 euros, simplement en étant vous-mêmes ? Comme ce fut le cas en mai dernier, Camille et le Virgin Tonic vous ont préparé un Qui Est-ce géant. Pour participer, nul besoin de s'inscrire ! Aucune question, aucun test de culture générale ou on ne sait quoi d'autre. Il vous suffit simplement d'écouter le Virgin Tonic de 7h à 10h et de remplir certains critères (notez que ces derniers seront cités tout au long de l'émission). En ce qui concerne le numéro de téléphone qu'il faudra composer pour tenter de gagner, n'ayez pas peur : il sera communiqué à l'antenne. Alors, allez-vous remporter la mise ?

#MeilleurJeuDuMonde : Vous avez TOUS les critères? Appelez VITE 0805 49 12 13 ☎️ pic.twitter.com/4l0xR1jpf2 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

Maurine est la grande gagnante du Meilleur Jeu du Monde ! Elle a 32 ans, elle a un tatouage, elle a toutes les lettres qu'il faut... bref, elle rassemble tous les critères ! Elle remporte 30.000 euros ! Elle a trois enfants et évidemment, elle va pouvoir les gâter. Elle succède à Axelle qui avait remporté la première édition en mai dernier.

Mais qui des finalistes va GAGNER les 30 000 euros ???? #MeilleurJeuDuMonde https://t.co/HAXhBIwwEA — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

Clément doit maintenant les départager ! C'est à lui de piocher un critère qui va tout changer. Et la gagnante doit avoir un "N" dans son prénom ! Aurore est donc éliminée. Ensuite, il faut avoir un "I" et Natacha n'est plus en course. On continue avec un "U" !

LE NUMERO DE TELEPHONE : 0 805 49 12 13 !

J’espère vous avoir maintenant au téléphone pour vous offrir 30000€!! #MeilleurJeuDuMonde https://t.co/6ZWWLMvXty — Camille Combal (@CamilleCombal) 9 février 2018

10eme critère du #MeilleurJeuDuMonde : il faut être une femme ! ???????? pic.twitter.com/pypZQyhyZ7 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

09h37 - Petit récap' ! Pour gagner, votre prénom soit comporter un "A", vous devez faire moins de 1m85, vous devez avoir un "R" dans votre métier, il faut savoir imiter Céline Dion, il doit y avoir un "E" dans votre ville de résidence, vous devez être plus âgé(e) que Neymar (plus de 26 ans), il faut être tatoué(e) et être né(e) sous le signe du Capricorne !

On arrive déjà au 9e critère du #MeilleurJeuDuMonde

8eme critère du #MeilleurJeuDuMonde : il faut être tatoué ! ???????? pic.twitter.com/zh6pnf6XeK — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

.@ClemLincruste se fait tatouer en urgence ????

C’est le huitième critère du #MeilleurJeuDuMonde ! Mais ça ne passera pas... ???? pic.twitter.com/WUStT7AG7a

7eme critère du #MeilleurJeuDuMonde : il faut être + vieux que @neymarjr ⚽️ soit plus de 26 ans ! RT si t'es bon ???????????? pic.twitter.com/Slaqqf6V6S — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

Petit résumé des 1ers critères#meilleurjeudumonde

6eme critère du #MeilleurJeuDuMonde : il faut avoir la lettre "E" dans votre adresse, celle qui est sur votre pièce d’identité ! #MeilleurDuMonde pic.twitter.com/CJRVSxnedx — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

Cinquième critère du #MeilleurJeuDuMonde : il faut savoir imiter... @celinedion ! RT si vous êtes toujours notre gagnant ???? pic.twitter.com/SbfMfnFso3 — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 9 février 2018

8h16 - On reprend ! Pour gagner, votre prénom doit comporter un "A", vous devez faire moins 1m85, votre métier doit comporter la lettre "R" et pour finir, il doit y avoir un 8 dans votre numéro de téléphone ! Alors, toujours en lice ?

4eme CRITERE par la main innocente de @ClemLincruste ???? : Avoir un "8" dans votre numéro de téléphone ☎️ ! #MeilleurJeuDuMonde pic.twitter.com/FB9XGL8Gv2 — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

3eme critère : Il faut la lettre "R" dans votre métier ! ????????‍♀️#MeilleurJeuDuMonde pic.twitter.com/005qJ1ZstA — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

Si vous êtes boulanger, agent de production (comme notre auditrice), infirmier (ou infirmière)... alors vous êtes toujours dans le jeu !

7H50 - On récapitule : Pour l'instant, si votre prénom usuel (et même vos autres prénoms) comporte(nt) la lettre A et que vous êtes plus petit(e) que Jean-Pierre Pernault (donc, que vous mesurez moins de 1m85), alors vous êtes toujours dans le jeu !

2eme critère du #MeilleurJeuDuMonde : il faut être moins grand que Jean-Pierre Pernaut, soit moins d’1m85 ! ???? pic.twitter.com/uzpmfqQVfM — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 9 février 2018

Que vous ayez un A dans votre prénom, deuxième prénom ou troisième prénom : ça passe ! #MeilleurJeuDuMonde pic.twitter.com/VjXlbYDpzh — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 9 février 2018