Virgin Tonic : Le Meilleur Jeu du Monde débarque le 19 mai sur Virgin Radio ! 

Camille Combal vous en parlait en début de semaine, il vous prépare une énorme surprise pour le 19 mai. Ce jour là le Virgin Tonic accueillera le Meilleur Jeu du Monde. Un jeu pour lequel vous n'avez RIEN faire et qui comptera 67 millions de participants. Vous n'avez donc pas besoin de vous y inscrire, toute la France participe automatiquement ! Vous n'aurez besoin de répondre à aucune question, ni à vous lancer dans une chasse au trésor quelconque pour gagner les 30 000 euros promis au gagnant ! Ecoutez Virgin Tonic entre 6h et 10h le 19 mai et vous aurez peut être la chance de vous reconnaître comme le grand gagnant du Meilleur Jeu du Monde... Ça a l'air un peu tarabiscoté sur le papier, on vous laisse donc écouter ci-dessous les consignes de Camille qui explique le jeu à toute la team !

Le Meilleur Jeu du Monde est une sorte de Qui est Qui géant, dont le gagnant n'aura donc rien à faire pour remporter les 30 000 euros en jeu ! Rendez-vous le vendredi 19 mai dès 6h pour découvrir le Meilleur Jeu du Monde sur Virgin Radio !