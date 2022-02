Virgin Tonic : Le masque nous rendrait plus beau, c'est prouvé

Depuis bientôt deux ans, le masque fait partie intégrante de notre quotidien : dans les transports, dans les espaces clos et même dans la rue, ce dernier s'est peu à peu imposé comme un essentiel de protection. Or, selon une étude, porter un masque nous rendrait plus beau. Explication.

Vous avez forcément croisé quelqu'un dans la rue, masque sur le nez. Et, forcément, vous vous êtes déjà dit "Oh !". Alors, les masques embellissent-ils notre regard ? Ou alors, nous rendent-ils simplement plus beau ? Selon une étude britannique, ils nous rendraient effectivement, plus attractifs : "Pour reprendre les mots des psychologues de l’université de Cardiff qui ont mené l’étude, "le masque nous rend plus attractifs". Ce que montrent ces chercheurs, c’est qu’il y a deux effets qui se cumulent : l’effet du visage caché, et l’effet du masque médical en lui-même", explique Mathilde Fontez - rédactrice en chef de Epsiloon.

Imaginer la partie manquante du visage (et l'idéaliser)

Inconsciemment, "on imagine automatiquement, sans même s’en apercevoir, la partie manquante". Et ce n'est pas tout ! Visiblement, "on construit spontanément une image aux propriétés optimales", peut-on lire dans les colonnes de FranceTV infos.

Le masque nous rendrait plus beau

Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la pandémie a changé notre quotidien mais aussi notre perception... des autres.