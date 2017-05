Virgin Tonic : Le lit connecté qui règle la température et vous fait des massages arrive !

Une bonne nuit de sommeil, ça n’a pas de prix, ou presque pas. Saviez-vous que faire de bonnes nuits de sommeil équivaudrait à gagner 200 000 euros ? Et si jusque là, vous aviez du mal à apprécier vos nuits, on a surement trouvé la solution et elle (il) s’appelle Balluga. Présenté comme le lit du futur, il va définitivement révolutionner vos nuits lorsqu’il aura fini d’être créé. Réelle invention, Balluga s’adaptera a vos besoins et réglera probablement un grand nombre de vos problèmes en créant un environnement parfait pour favoriser le sommeil !

Ses fonctions sont multiples : Balluga s’occupe de régler la température de votre lit, ne se déforme pas avec le temps, reste silencieux, s’occupe de vous faire des massages par vibration pour détendre vos muscles à l’heure du coucher et de vous réveiller au matin, mais ce n’est pas tout. Un capteur sonore du lit bougera afin de relever votre tête en cas de ronflement pour le stopper, et des des LEDs s’illumineront sous le lit lorsque vous devrez vous lever la nuit pour éviter tout cognement. En plus de tout ça, Balluga possèdera sa propre application compatible avec les systèmes sous iOS et Android, smartphones ou tablettes et pourra être controlé via le pavé tactile ou via l'application. Alors, que pensez-vous de Balluga ?