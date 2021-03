Virgin Tonic : Le Lego ont la cote (et les fans râlent)

Entre confinement et couvre-feu, nombreux sont les français qui ont revu leur façon de s'occuper. Et justement, parmi les jeux les plus prisés (tant par les enfants que par les adultes), on retrouve les cultissimes Lego. Et ce n'est pas tout ! Plus le temps passe, plus certaines boîtes prennent de la valeur : "une boîte Lego Minecraft sortie en 2017 à 250 euros dans le commerce est vendue désormais un peu plus de 1000 euros. Une figurine de la taille d'un pouce, représentant Spiderman et distribuée lors d'un festival de la BD en 2013 est estimée aujourd'hui à près de 2000 euros!", peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Les Lego ont le vent en poupe

« Il faut relativiser, cela concerne peut-être 5 à 10 % des produits Lego », ajoutent les responsables du site Brickpirate; La popularité de Lego n'a pas attendu la pandémie pour grimper en flèche. Or, force est de constater que le confinement a poussé les français à s'y remettre.