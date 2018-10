Virgin Tonic : Le Jury de La France a un incroyable Talent bluffé par un sosie vocal de Johnny

Vous le savez problablement mais le 30 octobre prochain, La France à un Incroyable Talent fera son grand retour sur M6. Et à quelques jours de la reprise, un candidat fait déjà parler de lui : Jean Baptiste est le sosie vocal de Johnny Hallyday et sa performance est tellement bluffante que Marianne James en personne n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a reconnu la voix du plus rockeur de l'hexagone.

Alors que l'album posthume de Johnny Hallyday est sorti la semaine dernière, cette performance, publiée sur les réseaux sociaux le 25 octobre dernier, prouve que Johnny est immortel. Venu rendre hommage à l'artiste qui l'a "beaucoup aidé", Jean Baptiste a livré une performance plus que bluffante. "Ce qui me bluffe, en dehors du fait que c'est troublant, c'est que tu chantes très très juste", déclare Hélène Segara. "C'est une gifle de t'entendre, pour me bluffer il faut se lever tôt". On vous laisse vous faire votre propre opinion mais vraiment, c'est bluffant.