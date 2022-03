Virgin Tonic : Le jour où... Mbappé a refusé Dix Pour Cent

C'est probablement l'une des séries françaises les plus plébiscitées : Dix Pour Cent nous a plongé dans les quotidien (rock 'n' roll) des agents de stars et ce, pendant quatre saisons. Avec un casting cinq étoiles, la série a pu s'offrir l'apparition de pointures du cinéma telles que Charlotte Gainsbourg, Laura Smet, Nathalie Baye... bref, que du beau monde. Et justement, pour la saison 4, la production a bien failli ajouter un sportif à cette jolie liste : Dominique Besnehard a ainsi révélé le 27 février dernier qu'il aurait souhaité avoir Mbappé au casting.

Mbappé aurait pu jouer dans 10 Pour Cent

Le joueur a été approché mais, a été contraint de refuser : "On lui a proposé d'être dans Dix pour cent, et il n'était pas libre. Mais il a été très correct. Enfin, ce n'est pas lui qui a répondu, mais sa famille", raconte Besnehard à Francer Inter. Finalement, c'est Tony Parker qui fera une apparition : "On a pris Tony Parker, qui est formidable aussi."

Pour le producteur, nous vivons à une époque où les sportifs font presque plus rêver que les stars de cinéma... faire appel à l'attaquant du PSG aurait ainsi fait sens : "Je ne suis pas du tout intéressé par le football, mais lui, je le regarde. Les sportifs n'ont pas toujours inventé le fil à couper le beurre et lui, je le trouve brillant. Comme un saint, il y a quelque chose d'un peu divin chez ce garçon. Et puis, on sent une bonté. On sent qu'il connaît son époque."

MBappé apparaîtra t-il dans la cinquième saison qui se prépare ? Seul le temps le dira !