Virgin Tonic : Le jour idéal pour réserver vos billets d’avion est le …

Ce matin Camille Combal et le team du Virgin Tonic se la joue agence de voyage. Vous vous êtes toujours demandé à quel moment réserver votre billet d’avion pour bénéficier du tarif le plus intéressant ? Eh bien, l’équipe de la matinale a la réponse pour vous il s’agit du : mardi ! Si vous comptiez réserver vos vacances d’été très bientôt et bien aujourd’hui c’est le JOUR J ! Le jour de la semaine où vous réservez votre billet n’est pas le seul critère à prendre en compte lorsque l’on prévoit d’acheter des billets d’avion. Ainsi, il est à noter qu’une étude de l’économiste japonais, Makoto Watanabe, précise également que le meilleur moment pour réserver un billet d’avion serait huit semaines avant votre départ.

Contrairement aux billets de train qui ne font qu’augmenter à l’approche du départ, les billets d’avion sont soumis à plus de fluctuations. Petit astuce supplémentaire, quand vous surveillez les prix des billets d’avion, mettez vous en mode navigation privée. Vous risquez sinon d’observer des différences de prix, à la hausse et parfois très conséquentes, lorsque vous revenez plusieurs fois sur un même trajet si vous n'êtes pas en navigation privée ! Et si vous voulez voyager à l’œil, le mieux reste de tenter votre chance en jouant avec Virgin Radio pour partir en vacances dans un VVF Village ! Et vous, c’est quoi vos trucs et astuces pour réserver vos billets d’avion ?