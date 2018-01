Virgin Tonic : Le "jeu du rond", les origines d'un jeu qui fait mal !

Après vous avoir livré le Top 3 des villes où les hommes sont les plus fidèles, ainsi que le jeu où il vous est possible de gagner un lingot d'or en achetant une galette des rois, on vous parle des origines d'un jeu qui fait mal ! Impossible de ne pas connaître le "jeu du rond", qui consiste à former un cercle avec votre index et votre pouce pour piéger vos amis ! Si ils tombent dans le piège, ils perdent et reçoivent des coups. Mais, en quel honneur ? Pourquoi ce "jeu du rond" vous fait-il tant rire et souffrir ? Il faut tout d'abord savoir que c'est la série Malcolm qui a largement popularisé le jeu. Mais si l'épisode est sorti en novembre 2000, beaucoup affirment jouer au jeu depuis les années 1980 !

Alors que de nombreux malins affirment avoir inventé le jeu eux-même, il semblerait que Ce soit Matt Nelson, originaire de New Bremen (Ohio), qui aurait apparemment inventé le jeu au début des années 1980. Un journaliste de Vice a pu s'entretenir avec l'inventeur (malgré lui) de cette tendance : "Il s'agit simplement d'un jeu auquel nous jouions à l'école primaire et qui s'est répandu. Je ne sais pas comment il a pu prendre une telle proportion. Je n'ai aucune idée de comment cela a pu se répandre. Toute ma vie, j'ai inventé des trucs cool. Celui-ci a percé". Vous connaissez donc désormais les vraies origines du "jeu du rond" !