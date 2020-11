Virgin Tonic : Le jeu de la Dame et le confinement relancent les ventes de jeux d'échecs !

Confinement oblige, nous avons tous retrouvé nos bonnes vieilles habitudes : vous l'aurez compris, on a passé nos week-ends sur Netflix. Et justement, la plateforme propose de plus en plus de contenus envoûtants : alors que le monde entier est actuellement en train de découvrir la quatrième saison de The Crown, d'autres sont littéralement enchantés par Le Jeu de la Dame. Si vous n'avez pas encore commencé le show, on préfère vous prévenir : c'est addictif. Tellement addictif que les échecs s'offrent une nouvelle jeunesse.

Les échecs reviennent en force !

"La série est sortie le 23 octobre... on a même doublé nos ventes de jeux d'échecs le jour même de la sortie", commente même le patron d'un grand magasin de jouets. Si des champions tels que Gary Kasparov avaient remis les échecs au goût du jour dans les années 90, le jeu culte était en déclin depuis quelques temps. La série et le confinement ont ainsi boosté les ventes. Il faut dire qu'en ce moment, on a clairement le temps d'apprendre à faire échec au roi !