Virgin Tonic : Le guide du fooding fête ses 20 ans !

En cette période si compliquée pour le monde entier, le guide du Fooding fête aujourd'hui ses 20 ans. Si le monde de la restauration a pris de plein fouet la pandémie de coronavirus, pas question pour le guide gastronomique mythique de se laisser abattre. Ainsi, "le Fooding publie un guide XXL de légende, bourré à croquer d’idées originales, d’analyses gastro-prospect’, d’inclusivisme, de culinécologie, d’autocritiques, de documents classés, de contributions classieuses et d’adresses de folie…", annonce le site officiel du guide.

Le Guide anniversaire pour les 20 ans de Fooding !

Dans ce guide clairement indispensable, l'on retrouvera ainsi des "tables héroïques partout en France, pas moins de deux palmarès : celui des meilleures nouveautés de l’année, et celui des 20 chef.fe.s qui ont fait le goût de l’époque pendant 20 ans". La bonne nouvelle, c'est que le Guide s'adapte à son époque et aux changements qui vont avec : notez qu'une application est d'ores et déjà disponible et qu'un site internet ne devrait pas tarder. Alors si vous aimez bien manger, si comme Manu Payet, vous vous référez au Fooding pour trouver les meilleurs tables de France, c'est le moment d'investir !