Virgin Tonic Le Grand Saut, Freddo va t-il sauter et sauver l'émission ?

Lundi, on bien cru que Freddo allait pouvoir affronter ses peurs. Mais, la météo en a décidé autrement : le saut à l'élastique a été reporté et c'est aujourd'hui que notre patron adoré va affronter son destin ! S'il saute, s'il parvient à dompter sa peur, alors le Virgin Tonic rempilera pour une cinquième saison. Evidemment, vous pouvez l'encourager avec les hashtags #FreddoOnTaimeMaisSaute et #VirginTonicLeGrandSaut. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! La bonne nouvelle c'est que vous pourrez suivre cette aventure via nos réseaux sociaux !

.@FreddoPau va-t-il réussir à se lancer dans le vide pour #VirginTonicLeGrandSaut ? — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 27 juin 2018

Allez, tous avec Freddo !