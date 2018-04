Virgin Tonic : Le gène du célibat existe (et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous mettre en couple)

Non, on ne plaisante pas ! Selon des chercheurs basés à Pékin, il existerait bel et bien un gène du célibat et apparemment, il n'aiderait absolument pas à vivre en couple. Autrement dit, ce gène serait la raison pour laquelle certaines personnes ne pourraient pas tenir une relation sur la durée. "Un individu qui possède le "gène de célibat" aurait 20% de chances de plus que les autres d’être célibataire", explique ainsi Cnews.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysés 600 échantillons de cheveux d’étudiants. Et apparemment, le célibat ne serait pas dû au hasard ou au timing : plutôt à la génétique. Ainsi, les individis portant ce fameux gène (appelé le gène G) n'auraient donc pas beaucoup de sérotonine (ce qui les rendraient plus fragiles psychologiquement) : "Comme le pessimisme et la névrose sont préjudiciables à la formation, à la qualité et à la stabilité des relations de couple, ce lien entre l'allèle G et les troubles psychologiques pourraient diminuer la possibilité de rencontres amoureuses ou conduire à l’échec une relation amoureuse", ont expliqué les chercheurs à Scientific Reports.

Si vous êtes célibataire, ne tirez pas tout de suite la sonnette d'alarme ! Pour éssayer de remédier à ça, essayez d'abord la liste des 5 endroits où l'on rencontre le plus l'amour ou alors, les sites de rencontre !