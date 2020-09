Virgin Tonic : Le gagnant des 157 millions d'euros à l'Euromillions ne s'est pas manifesté !

C'est le troisième plus gros gain de l'histoire des jeux de hasard en France ! Malgré l'énorme buzz autour de ce fameux gagnant à l'Euromillions qui peut prétendre à la somme de 157 millions d'euros, il semblerait que personne ne se soit manifesté. Oui, oui, vous avez bien entendu ! À l'heure où nous écrivons cet article, il semblerait que le fameux gagnant -et possible futur multimillionaire- ne sache pas lui-même qu'il a remporté un tel gain. Une somme totalement pharaonique pour le commun des mortels qui n'a pas manqué de faire parler Manu Payet et l'équipe du Virgin Tonic ce matin.

Afin de mieux vous aider à visualiser ce qu'il est arrivé, il faut bien comprendre que cette personne est la seule dans toute l'Europe à avoir eu les cinq bons numéros (4, 8, 10, 33, 46) et les deux bonnes étoiles (8 et 11). En validant son ticket, elle pourrait donc prétendre à plus de 157 millions d'euros. Mais cela ne sera valable que durant dans les 60 jours qui suivent le tirage. Au-delà, TOUT sera perdu. Pour rappel, le record national s'élève à près de 170 millions d'euros, un pactole empoché en 2012 qui avait alors devancé les 162 millions d'euros dans le Calvados en 2011.