Virgin Tonic : Le gagnant de Koh Lanta révélé par Denis Brogniart ?

Denis Brogniart a-t-il commis une énorme gaffe ? C'est ce qu'affirme Laurent Baffie vendredi dernier dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Selon lui, l'animateur de Koh Lanta, dont voici la version junior, aurait révélé le nom du grand gagnant de l'émission pendant l'enregistrement de "Salut les Terriens" "Hier, chez Thierry Ardisson, Denis Brogniart a gaffé et nous a dit le nom du gagnant. Ca va être coupé au montage". L'émission en question sera diffusée le 11 mars sur C8.

Si Laurent Baffie a révélé la gaffe, il a refusé de donner le nom du gagnant à Laurent Ruquier. Par contre, il a donné quelques indices : "Je ne dirai pas, pour pas gâcher le suspense. Simplement un indice : ce sera un Bleu, et un homme". Info ou intox pour brouiller les pistes ? Impossible de savoir. On espère que l'info ne fuitera pas ! Cette année, trois équipes s'affrontent : en plus de l'équipe rouge et de l'équipe jaune, l'équipe bleue a rejoint l'aventure... Cette ancienne candidate de Koh Lanta a elle été virée pour avoir participé à l'émission. A votre avis, c'est quoi ?