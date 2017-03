Virgin Tonic : Le footing est le pire sport pour garder la forme !

Si on pensait que courir était LE sport qui pouvait nous sauver de tous les maux, il semblait qu'on avait tout faux ! Selon Lee Boyce, coach sportif de Toronto, trop pratiquer le footing serait en fait néfaste. Dans le magazine Vice, l'athlète explique que ce n'est pas la meilleure manière pour perdre du poids et que ça peut causer des douleurs chroniques aux articulations et des déséquilibres musculaires. Pour lui, c'est simple, il vaut mieux faire autre chose : "Si vous voulez faire du cardio, il n'y a pas que le footing dans la vie. Vous pouvez faire du vélo et pédaler rapidement, faire du rameur ou faire des swings de kettlebell". Plus qu'à écouter ces morceaux qui motivent à faire du sport !

Comme activité cardio efficace et moins traumatisante, il y a par exemple la corde à sauter, excellente pour faire monter le rythme cardiaque et obtenir un ventre plat. Des sessions de 10 à 15 minutes intenses mais très efficaces pour garder la forme sans faire du mal à son corps. Sinon, pour perdre du poids, il y a toujours la solution de manger dans le noir...