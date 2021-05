Virgin Tonic : Le film Spice World pourrait avoir une suite !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Tout le monde le sait, Ginger est fan des Spice Girls ! Après être allée à Manchester en 2019 pour assister au concert de leurs retrouvailles, la chroniqueuse ne pouvait pas éviter de parler de cette information inédite. En effet, plus de 25 ans après la sortie de leur film Spice World, dans lequel on suivait le quotidien de Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton avant leur concert au Royal Albert Hall, une suite pourrait voir le jour ! Malgré les critiques très sévères du long-métrage lors de sa sortie en 1997, le public avait répondu présent et le film avait récolté plus de 150 millions de dollars au box-office. Un véritable exploit qui aurait poussé les membres du groupe féminin à réitérer l'opération. "Le projet n’est encore qu’à ses débuts, mais elles parlent à des noms bien établis dans le milieu, ce qui prouve qu’elles prennent au sérieux un retour sur grand écran" indique une source dans le milieu du cinéma. À noter également que Victoria Beckham, qui souhaite désormais se concentrer sur sa famille et sa carrière dans la mode, ne ferait pas partie de l'aventure.