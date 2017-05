Non, on ne plaisante pas ! A l'occasion de travaux à prévoir au stade de la Beaujoire, le FC Nantes a choisi d'offrir les sièges de l'ancienne configuration. Une fois que le dernier match à domicile de la saison sera passé, le FC Nantes invitera donc ses abonnés à venir récupérer un siège : il faudra vous rendre disponibles le lundi 15 mai ! Si vous souhaitez repartir avec l'un de ces souvenirs hors du commun, vous devez remplir un formulaire sur le site du club et choisir l'horaire qui vous convient le mieux. Par contre, n'oubliez pas vos outils ! Sans tournevis, vous aurez bien du mal à libérer votre siège !

Notez que seuls les fauteuils de la tribune Océane seront disponibles et que l'entrée se fera d'ailleurs à la porte associée. N'oubliez pas de présenter votre carte de membre. C'est donc une page qui se tourne pour le stade ! Mais la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux sièges seront installés : pour rappel, près de 70 000 supporters du FC Nantes avaient participé à l'opération Pimp My Beaujoire. Au programme, le choix des sièges, de leur couleur... bref, une véritable remise à neuf. Avouez, un souvenir pareil, ça ne se manque pas !