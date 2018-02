Virgin Tonic : Le fail de Fergie lors du All Star Game (VIDEO)

Hier soir se déroulait à Los Angeles la 67 ème édition du NBA All-Star Game. Ce prestigieux match de basket voyait s'opposer les équipes de Stephen Curry et de LeBron James. Le match avait lieu au Staple Center, devant un nombre incalcuable de stars (Beyoncé et sa fille assistaient d'ailleurs à l'évènement). Pour ouvrir la rencontre, la chanteuse Fergie a interprété l'hymne américain. L'an passé, c'est John Legend qui avait eu cet honneur (il avait d'ailleurs fait impression). Cette année, Fergie a, elle aussi, marqué l'assemblée mais... pas de la même façon.

Si vous estimez votre lundi matin pourri, pensez à celui de Fergie... pic.twitter.com/W6WuAc0xfD — Vincent Labille (@LabVince) 19 février 2018

La chanteuse a ainsi proposé une version jazzy de Star Span­gled Banner. Son déhanché n'est pas passé inaperçu et sa voix n'a pas tardé à faire trembler les murs du Staple Center (mais, pas dans le bon sens du terme). La chanteuse a jonglé entre les fausses notes et une voix bien trop aïgue, gênant les joueurs comme le public. Et sur Twitter, on n'a pas manqué de commenter la performance : "Vous pensiez passer une semaine pourrie ? Pensez à celle de Fergie"...