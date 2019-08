Virgin Tonic : Le Drunk Yoga, la nouvelle tendance qui nous vient tout droit de New York !

C'est la rentrée et il est temps de se remettre au sport ! Si vous aussi, vous avez souvent été tenté(e) par le yoga, sachez qu'on a trouvé LE cours parfait. Vous n'avez jamais été capable de renoncer à l'afterwork entre collègues pour mieux foncer faire le lotus ? Pas de panique, le drunk yoga est fait pour vous : le drunk Yoga (comprendre 'yoga bourré') fait fureur aux Etats-Unis, grâce à Eli Walker (ancienne barmaid). "En discutant avec ses anciens patrons, l'un d'entre eux lui expliquait qu'il était incapable de toucher ses orteils avec ses mains et aurait donc besoin de prendre des cours de yoga. Quelques heures et quelques verres plus tard, il réitérait l'expérience et se rendait compte que sous l'emprise de l'alcool, il était capable d'atteindre ses orteils : c'est là que le "drunk yoga" est né", raconte le magazine Glamour.

Croyez-le ou non, sous alcool, notre corps est nettement plus souple ! Pour l'heure, le concept ne s'est développé qu'à New York... pour avoir une chance de toucher vos orteils après quelques verres, il faudra vous rendre aux Etats-Unis... et avoir plus de 21 ans !

Mais qui sait ? Le concept finira peut-être par s'exporter !