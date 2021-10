Virgin Tonic : Le drunk Instagramming, c'est quoi ?

Avis aux fêtards ! Si vous faites partie de ces gens qui aiment faire la fête jusqu'au bout de la nuit, alors vous vous avez forcément déjà vécu ça : ce moment gênant au réveil lorsque l'on revit sa soirée... dans sa propre story sur Instagram. Or, lorsque l'on est alcoolisé, on ne vous fait pas un dessin, le résultat peut être... embarrassant. Cette pratique a été baptisée le drunk instagramming et, en plus de nuire à votre réputation, elle peut aussi ruiner votre vie privée.

Le drunk Instagramming

"En boîte de nuit, cela peut être dangereux si vous publiez des informations personnelles que vous ne voulez pas que le public connaisse. Cela pourrait non seulement vous mettre dans l'embarras, mais aussi nuire à votre réputation. Le pire scénario serait de perdre son emploi à cause de cela : par exemple, après avoir divulgué des informations confidentielles", a expliqué le Dr Cyrus Abbasian, (psychiatre spécialisé dans la dépendance à l'alcool) dans les colonnes de Refinary29. La seule solution ? Limiter sa consommation d'alcool..."Même chez les jeunes en bonne santé, la consommation excessive d'alcool peut entraîner toutes sortes de complications de santé et de blessures. Cela peut entraîner des traumatismes, des violences et des condamnations par la police", rappelle le médecin.

Alors, pour votre santé et votre réputation, un conseil, plus d'alcool en soirée !