Virgin Tonic : Le défenseur de l'équipe d'Islande a posé des congés pour la Coupe du Monde !

Encore une fois, le Virgin Tonic vous parle de foot ce matin ! Mais Coupe du Monde oblige, on ne peut pas faire l'impasse. Ainsi, après vous avoir appris que la Belgique avait mis des écrans à disposition dans les transports, on vous emmène cette fois en Islande. Samedi, l'équipe islandaise a affronté l'Argentine avec son défenseur, Már Sævarsson. Jusque là, tout va bien. Mais pour venir disputer ses matches en Russie, ce dernier a dû poser des congés !

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Már Sævarsson n'est pas footballeur à temps plein. En fait, il est ouvrier et "travaille actuellement dans une usine à extraire du sel", explique le média So Foot. Alors pour venir jouer la Coupe du Monde, le joueur a bel et bien dû poser des congés !