Virgin Tonic : Le « deepfake » au secours de Plus Belle La Vie ce soir

Le « deepfake », vous connaissez ? Si vous n'êtes pas familier(e) avec cette technique novatrice, alors il ne faudra pas manquer l'épisode de Plus Belle La Vie qui sera diffusé ce soir sur France 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que la production a eu recours à cette méthode pour combler l'absence de l'une des ses actrices. « Le corps sera celui de Laura et le visage celui de Malika dans quatre séquences », explique Géraldine Gendre (productrice du show).

« deepfake » dans Plus Belle la Vie !

"La production a d'abord fait appel à une remplaçante, Laura Farrugia, après un casting express. Problème : l'actrice qui interprète d'habitude Mila au Mistral avait déjà tourné des scènes dans des épisodes incomplets", détaille Le Parisien. Du coup, la production a incrusté le visage Malika Alaoui sur celui de sa remplaçante. "Si on avait eu une séquence Malika, une autre Laura, on aurait perdu les téléspectateurs. On a pensé à des astuces d'écriture mais cela n'aurait pas été cohérent car c'était des intrigues où Malika avait le rôle principal", poursuit la productrice.

Rendez-vous ce soir pour voir le résultat !