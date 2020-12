Virgin Tonic : Le coup de gueule de Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 7 (VIDEO)

"Si je revois ça, tu dégages!", entend-on hurler l'acteur. Les tournages ont -peu à peu- repris à Hollywood après le confinement et récemment, sur le plateau de Mission Impossible 7, Tom Cruise a poussé un coup de gueule face au non respect des gestes barrières au sein de son équipe.

Tom Cruise went full Les Grossman on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols https://t.co/88dgou18Qu pic.twitter.com/u9HjFpljOI — Icculus The Brave (@FirenzeMike) December 16, 2020

“On est la référence. Ils ont repris les tournages là-bas à Hollywood grâce à nous, parce qu’ils croient en ce que nous faisons. Je suis tous les soirs au téléphone avec tous les p*tains de studios, et ils regardent comment on travaille pour faire leurs films”, s'exclame t-il. “On crée des milliers d’emplois bande d’abrutis. Je ne veux plus jamais revoir ça, plus jamais!”, a poursuivi l'acteur face à deux personnes (selon Variety). "Je suis désolé, mais j’en peux plus des excuses. Je vous l’ai déjà dit, donc ça se passe comme ça, si vous ne le faites pas, vous dégagez. On ne va pas arrêter de tourner ce p*tain de film ! Compris? Vous comprenez votre responsabilité?"

Visiblement exaspéré face au non respect des gestes barrières (comme le port du masque), l'acteur a remis les points sur les "i" avec ses équipes... un discours qui, on l'espère, portera ses fruits.