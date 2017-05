Le 10 mai dernier, le Parisien Nicolas Ribault profite de ses vacances sous le soleil de Quiberon dans le Morbihan. Sauf que voilà, Météo France a encore prévu de la pluie ce jour là en Bretagne, pays des Vieilles Charrues, dont voici la programmation ! Notre vacancier décide alors de poster une vidéo sur facebook pour montrer à quel point les prévisions météorologiques sont à côté de la plaque. Résultat, son coup de gueule plein d'humour fait un carton sur le réseau social avec des milliers de vues en quelques jours... Nicolas Ribault montre le ciel bleu à l'appui : "Météo France, ça ne va pas du tout. […] Contrairement à ce que prévoyait la carte, ici il n’y a pas du tout de flotte"

Nicolas va même jusqu'à conseiller Météo France de mieux faire son travail : "Il faudrait que nos copains de Météo France commencent à être un peu plus rigoureux […] parce que franchement, foutage de gueule complet, ça ne marche pas leur truc". Partagée en masse par les Bretons, la vidéo était au départ un message à ses amis parisiens qui ont tendance à penser que le cliché est la constante réalité : "C’était un pied de nez à mes amis restés à Paris qui me disent tout le temps : "Quoi ? Tu pars en Bretagne ? Mais il pleut tout le temps, là-bas ! Je voulais leur montrer que ce n’était pas le cas". Vous écrivant en direct du Finistère en ce 18 mai, je vous confirme qu'il a raison ! Voici sinon pourquoi on est de mauvaise humeur quand il ne fait pas beau.