Virgin Tonic : Le confinement n'a pas changé cette habitude chez les français en couple

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle confinement : les habitudes des français ont été bouleversées du jour au lendemain et évidemment, on aurait pu s'attendre à quelques changements - surtout s'ils sont en couple. On vous le donne dans le mille, nombreux sont ceux qui ont parié au début du confinement que l'enfermement ferait grimper leur libido... visiblement, les français ne font pas plus l'amour qu'en temps normal.

Les français ne font pas plus l'amour

Ainsi, 67% des personnes interrogées disent ne pas avoir changer leur habitude (une fois par semaine). Et parfois c’est même le contraire ! Pour d’autres, se voir toute la journée ne donnent pas forcément envie de faire plus de câlins...