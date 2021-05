Virgin Tonic : Le concert-test d'Indochine, ça a donné quoi ?

Vous le savez, le 29 mai dernier, Indochine donnait le tout premier concert parisien depuis un an. Près de 5000 personnes ont été sélectionnées pour cette expérience scientifique qui, vous vous en doutez, fut émouvante.

Avec masques et sans distanciation sociale, le tout premier concert donné à l'Accor Arena depuis le mois février a redonné le sourire à de nombreux fans - mais aussi à tous ceux qui, depuis un an et demi, n'ont pas vu une salle de concert. Au programme, une première partie assurée par Etienne de Crécy et un live d'anthologie offert par Indochine - qui, on le rappelle, célèbre ses 40 ans de carrière cette année.

Peu à peu, la vie culturelle reprend son cours. Patience, cet été quelques festivals se tiendront en présentiel et, avec la chance, les concerts suivront à l'automne.