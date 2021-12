Virgin Tonic : Le cerveau humain diminue, voici pourquoi

"Notre cerveau a perdu 10 % de sa taille en 3 000 ans", annonce Ouest-France. Mais, pourquoi ? La bonne nouvelle, c'est que la science semble (enfin) avoir trouvé une réponse à cette question.

Si de nombreuses hypothèses avaient été avancées au fil des années, aucune n'avait pourtant été retenue. Or, une équipe de biologistes, anthropologues et neuroscientifiques des universités de Dartmouth et de Boston ont uni leurs forces pour mieux trouver une réponses plus acceptable : selon l'étude, le recours à l’intelligence collective dans les sociétés humaines aurait provoqué une réduction du cerveau humain : « Les humains vivent dans des groupes sociaux dans lesquels plusieurs cerveaux contribuent à l’émergence de l’intelligence collective », expliquent les scientifiques.

Le cerveau humain rétrécit

Reste à savoir si l'humain continuera sur cette lancée au cours des prochains millénaires.