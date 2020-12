Virgin Tonic : Le casting de Koh-Lanta 22 est ouvert !

Vous rêvez de participer à l'émission culte de TF1 ? C'est peut-être le moment de saisir l'opportunité en vous inscrivant à la prochaine saison de Koh-Lanta ! Alors qu'Alexandra vient d'être sacrée gagnante il y a seulement quelques jours, vous pourriez bien être le prochain à faire rêver des millions de téléspectateurs. En effet, le casting de la prochaine saison est désormais ouvert. Si vous pensez avoir le physique et le mental nécessaires pour participer à ce jeu de survie, n'hésitez pas à rejoindre Denis Brogniart, TF1 et les équipes de production au coeur de l'une des émissions les plus populaires de l'Hexagone. À noter qu'il faudra tout de même vous rendre disponible pour une durée de 50 jours consécutifs, à compter du 10 septembre 2021.

Pour vous inscrire, il suffit de télécharger le dossier ici. Ensuite, vous avez jusqu'au 15 mars 2021 pour envoyer le dossier complet à l'adresse suivante : SÉLECTIONS KOH-LANTA 22 ADVENTURE LINE PRODUCTIONS 23, rue Linois, 75 015 PARIS.