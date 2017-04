Le matin, on aime bien prendre notre café (tranquillement), histoire de bien commencer la journée - même si ce n'est pas ce qu'il faut faire. Certains le prennent noir et corsé pendant que d'autres préfèrent mettre du lait et du sucre. Mais ce qu'il faut tester en ce moment, c'est le Clear Coffee. Pour les anglophobes, le Clear Coffee est un café transparent créé par deux frères britanniques. Et si vous pensez que leur démarque est liée à une quelconque envie d'être tendance, vous avez tort ! En fait, c'est une question pratique : ils ne voulaient plus que leurs dents jaunissent à cause du café. "Comme beaucoup de personnes, nous avons des problèmes de tâches sur les dents causés par le café. Il n’y avait rien sur le marché qui correspondait à nos besoins, donc nous avons décidé de créer notre propre recette.", explique David Nagy à The Evening Standard.

Tester le café transparent, ça vous dit ?

Si vous imaginez que la bouteille renferme de l'eau, là encore, vous avez tort. Niveau goût cette boisson est similaire à du café froid et il aura fallu près de trois mois pour établir la recette. Notez par contre que "les graines de café utilisées sont traitées avec des méthodes de production qui n’ont jamais été envisagées auparavant". Du coup, ce n'est peut-être pas si naturel que ça... mais bon, pourquoi pas ?