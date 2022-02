Virgin Tonic : Le Burger magique qui déclenche les accouchements...

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène tout droit aux Etats-Unis - là où un Burger aurait déclenché l'accouchement d'une cinquantaine de femmes.

Le Labour Inducer

Dans le Minnesota, les américains peuvent se réunir au restaurant The Suburban. Jusque ici, rien d'anormal. Or, ce restaurant commercialiserait un burger qui déclencherait l'accouchement. Imaginé pour un concours de burgers, le « labour inducer » (le déclencheur d'accouchement) se compose ainsi d'un pain bretzel, d'un steak de boeuf, de moutarde, d'oignons caramélisés, de bacon au miel et enfin d'une sauce rémoulade cajun aux épices. Lors de sa création en 2019, ce fameux burger a déclenché l'accouchement de Kelsey Berset (co-propriétaire de l'établissement). « J'étais enceinte de 38 semaines, alors pourquoi ne pas me faire plaisir ? Environ six heures plus tard, mes contractions ont commencé. », explique t-elle. Quelques semaines plus tard, Katy Engler a vécu la même expérience.

Le burger qui déclenche l'accouchement

Au final, près d'une cinquantaine de femmes ont tenté l'expérience... toutes ont accouché quelques heures après avoir goûté le burger.