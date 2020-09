Virgin Tonic : Le biopic sur Grégory Lemarchal fait un carton d'audiences sur TF1

Personne n'a jamais oublié la découverte de Grégory Lemarchal dans la Star Academy 4 ! Marqué par quelques-unes de ses prestations les plus célèbres dans le télé-crochet, le public a pu regarder, ce lundi 7 septembre à 21h sur TF1, un téléfilm inédit sur la vie et la carrière de l'artiste. Un rendez-vous très attendu par les téléspectateurs qui ont pu connaître les dessous de la vie de l'artiste atteint de la mucoviscidose et décédé le 13 mars 2007. Écrit et réalisé avec l'aide des parents du jeune homme passionné par la musique, Pourquoi je vis a été un véritable carton d'audiences.

Comme le confirme plusieurs sources ce mardi matin, le téléfilm diffusé sur TF1 rassemble pas moins de 7,6 millions de téléspectateurs et 31,5% de part d'audience. Un véritable exploit qui débarque toutefois sans grande surprise au vue de la promotion mise en place autour du projet. Programme le plus fort de ce lundi 7 septembre, Pourquoi je vis écrase littéralement La garçonne et Cauchemar en cuisine.