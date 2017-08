Ils reviennent ! Après des vacances bien méritées, Camille, Ginger, Nico du Bureau et Clément reviendront dès la semaine prochaine pour vous réveiller dans la bonne humeur - et en plus, ils accueilleront Mélanie, nouvelle membre de l'équipe. Mais avant cela, comme vous, ils ont profité de leurs quelques semaines de calme : Camille s'est fait un nouvel ami, Ginger et Clément se sont visiblement croisés sur leurs lieux de vacances respectifs, Nico du Bureau s'est assuré qu'aucun de vous n'oublie son autocollant Virgin Tonic et pour finir, Melanie a profité du calme... enfin, façon de parler. Tout de suite, voici le best-of du Virgin Tonic en vacances !

Ca c'est un bel été... Passion Lego aussi en vacances!... #TristesseMaisJeKiff #LesVraisSavent #IciCestPasSaintTropez Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 15 Juil. 2017 à 10h51 PDT

Mais c'est pas aussi kiffant que ce qu'on vous prépare pour la nouvelle saison du #VirginTonic !! ???????? pic.twitter.com/8I9wii1lER — Ginger (@Ginger_Klo) 4 août 2017

Bon courage pour le gros week-end de chassé-croisé sur les routes !! ????????????????????????#JuilletiensAoutistes #Holidaaaays pic.twitter.com/j5ymcvwSOy — Nico Richaud (@NicoShowri) 27 juillet 2017

J ai trouvé nos invités pour la 1ère du @VirginTonicOff !

T es ok @CamilleCombal ?#lesinsectessontnosamis #didierbourdon#tailledeguepe pic.twitter.com/3rR9B9svmN

Quand tu en es à 9768 parties de #uno #mamanestsympa ZzzzzzzzzzzzzzZzzzz ( ceci n'est pas le bruitage d'un moustique ) Une publication partagée par Melanie ???? (@angeliemel) le 23 Juil. 2017 à 2h35 PDT

— Clément l'incruste (@ClemLincruste) 2 août 2017

Mais toutes les bonnes choses ont une fin : Camille a rangé sa licorne et dès le 28 août, toute l'équipe fera sa rentrée. Mais bonne nouvelle ! Les 25 et 26 août prochain, le Virgin Tonic sera à l'antenne pour préparer son retour avec vous. D'un coup la rentrée devient plus supportable, non ?