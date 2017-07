Virgin Tonic : Le best of des meilleures news insolites 

Le Virgin Tonic est en vacances jusqu'au 25 août prochain, on sait que Camille Combal, Ginger, Clément et les autres vont beaucoup vous manquer cet été alors on a décidé de continuer à faire vivre la matinale de Virgin Radio. Tous les vendredi on vous donne donc rendez-vous pour le Best Of du Virgin Tonic. Un moyen de s'offrir un pur shoot de bonheur avec le meilleur des news, invités et autres happenings de la matinale de Camille Combal. On commence cette semaine avec le top des meilleures news insolites entendues dans la matinale et il y en a eu des trucs chelous pendant toute cette saison du Virgin Tonic !

Au rayon chelou, on a été servi en novembre dernier lorsque l'on a découvert avec Camille et toute la team du Virgin Tonic les prénoms les plus improbables donnés à des bébés de Clitorine à Boghosse en passant par Khaleesi, les parents ne manquent pas d'imagination quand il s'agit de trouver un prénom * pas facile à porter * à leurs rejetons !

Drame dans le Virgin Tonic au début de la saison quand Camille Combal a annoncé que regarder Peppa Pig n'était en fait pas un dessin animé pour les enfants ! Or tous les parents qui nous écoutent et nous suivent ont forcément des kids fans du célèbre petit cochon ! C'est la science qui le dit et on vous laisse découvrir pourquoi...

"Hey mais c'est JC !", elle nous aura bien fait rire cette petite phrase là ! C'est l'histoire d'un quarantenaire qui décide de braquer la bar où il a ses habitudes et qui est reconnu par les clients ! Sacré JC !

On imagine que vous avez été nombreux à lever les yeux au ciel quand vous avez entendu Camille Combal vous expliquer qu'il y a une activité qu'une majorité des moins de 30 ans préfèrent à faire l'amour ! Pourtant entre manger et avoir des rapports sexuels, le cœur des jeunes balancent !

Trois jeunes femmes ont eu la chance de voir leur avion retardé de trois heures, si si si on insiste c'est une chance. Comme la team du Virgin Tonic nous l'a appris, elles ont eu de la chance dans leur malheur car en étant les seules à accepter de ne pas changer de vol, ces anglaises ont eu droit à un traitement royal !