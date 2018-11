Virgin Tonic : Le Airwrap, le styler de Dyson qui vaut... 450 euros

Pendant que certains sont capables de dépenser leur salaire pour s'offrir un iPhone, d'autres peuvent débourser 400 euros pour sèche-cheveux tout droit sorti de chez Dyson. Et ce n'est pas tout : la marque vient de sortir un nouveau produit, un styler à 450 euros - rien que ça. « Les températures extrêmes peuvent endommager les cheveux. C’est pour cela que nous utilisons le contrôle intelligent de la chaleur », atteste Ella Brimelow (ingénieure). Pour vous situer, le Airwrap coiffe grâce aux propriétés de l'air, non pas grâce à la chaleur - ce qui explique son prix si élevé.

Dyson lance le Airwrap

« Le styler Dyson Airwrap attire et enroule sans effort les cheveux », annonce la marque. Cheveux bouclés ou brushing comme chez le coiffeur, le Airwrap promet monts et merveilles à celles qui se le procureront et ce, qu'elles l'utilisent sur cheveux secs ou humides. Côté prix (accrochez-vous, c'est un conseil), il faudra débourser 499 euros pour l'édition complète. A 449 euros, vous pouvez vous offrir l’édition Volume+Forme axé sur cheveux plats et fins. Enfin, il y a l’édition Lissage+Contrôle à 449 euros axé sur les cheveux indisciplinés et sujets aux frisottis.

