Virgin Tonic : Le 1er, jardinez nu(e) pour la journée mondiale du jardinage nu

Non, ce n'est pas une blague : depuis 2005, chaque premier samedi du mois de mai marque la Journée mondiale du jardinage nu. Cette idée plutôt insolite qui nous vient tout droit des Etats-Unis a pour but de resserrer les liens avec la nature. Ainsi, cette journée se veut « drôle, légère et apolitique », annoncent les fondateurs. Notez d'ailleurs qu'ils n'ont pas choisi le jardinage au hasard : « En plus d’être libératrice, cette activité est, après la natation, celle que les gens sont le plus prêts à envisager de pratiquer nus. »

On espère juste que la pénurie de nains de jardin qui sévissait en Angleterre n'est plus qu'un souvenir... ce serait dommage.