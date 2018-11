Virgin Tonic : Le 1er janvier, la Bretagne va réduire sa superficie et... gagner 8 habitants !

Imaginez être partagé entre deux territoires : c'est justement ce que vivent des habitants étalés entre l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique : "La Lamberdais est un lieu-dit partagé entre deux communes (Grand-Fougeray et Mouais), deux départements (llle-et-Vilaine et Loire-Atlantique) et, donc, deux régions (Bretagne et Pays de la Loire)", explique Ouest-France. Et sur ce hameaux, on compte pas moins de six maisons (notez que quatre sont en Ille-et-Vilaine et deux en Loire-Atlantique). La bonne nouvelle, c'est que ce casse-tête administratif devrait prendre fin au 1er janvier 2019.

Depuis plus de trente ans Line Gaigeot "dîne en Bretagne et dort dans les Pays de la Loire" : « Pourtant, il n’y a que deux marches pour passer de la cuisine à la chambre. C’est une bizarrerie qui ne me dérange pas… ». Si la situation ne la gêne pas, côté administratif, c'est compliqué : « je reçois deux avis pour les impôts fonciers. J’en paie une partie sur Grand-Fougeray, l’autre sur Mouais… ». En 2019, quand les choses changeront, tout le village deviendra Breton...! Ce n'est plus qu'une question de mois, mais avouons que la situation est drôle !