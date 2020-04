Virgin Tonic : Laurel VS. Yanny, le son qui divise la toile (et rend tout le monde fou)

Ah, le “Robe Gate” en 2015. Il y a cinq ans, le monde se divisait en deux catégories de personnes : ceux qui voyaient une robe blanche et ce qui, inévitablement, voyaient une robe bleue. Eh bien sachez qu'un nouveau débat fait rage sur la toile : un seul et unique son suffit à diviser tout le monde. Voyez plutôt :

LAUREL VS YANNY

Visiblement, deux camps s'affrontent : ceux qui attendent Laurel et ceux qui entendent Yanny. Sachez que les femmes entendraient plus Laurel alors que les hommes, eux, entendraient plus Yanny...

Alors, verdict ?